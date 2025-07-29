Daha gencecikti... Parkta silahlı saldırıda öldürüldü!

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Devlet Bahçeli Parkı'nda meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, Özkan Çam'a silahla ateş açtıktan sonra kaçtı. Çam, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Çam'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çam'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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