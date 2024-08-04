Dalgıç denizin dibinden topladığı para etmeyen eşyaları beğenmedi

Kaynak: Haber Merkezi
Dalgıç denizin dibinden topladığı para etmeyen eşyaları beğenmedi

Ölüdeniz’de insanların düşürdüğü eşyaları denizin dibinden toplayan dalgıç, bulduğu para etmeyen eşyalar karşısında hayal kırıklığına uğradı. Sosyal medyada paylaşılan bu anlar, izleyenleri hem güldürdü hem de düşündürdü.

Ölüdeniz’de düzenli olarak deniz temizliği yapan bir dalgıç, insanların düşürdüğü eşyaları toplarken ilginç ve komik anlar yaşadı. Denizden çıkardığı eşyaların para etmeyen şeyler olduğunu görünce, dalgıcın yüzündeki hayal kırıklığı ifadesi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Dalgıç, denizin dibinden çeşitli eşyalar çıkardı. Ancak, bulduklarının büyük çoğunluğu eski güneş gözlükleri, plastik oyuncaklar gibi para değeri olmayan eşyalar olunca, dalgıcın tepkisi kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı.

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