Dalgıç denizin dibinden topladığı para etmeyen eşyaları beğenmedi

Ölüdeniz’de düzenli olarak deniz temizliği yapan bir dalgıç, insanların düşürdüğü eşyaları toplarken ilginç ve komik anlar yaşadı. Denizden çıkardığı eşyaların para etmeyen şeyler olduğunu görünce, dalgıcın yüzündeki hayal kırıklığı ifadesi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Dalgıç, denizin dibinden çeşitli eşyalar çıkardı. Ancak, bulduklarının büyük çoğunluğu eski güneş gözlükleri, plastik oyuncaklar gibi para değeri olmayan eşyalar olunca, dalgıcın tepkisi kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı.