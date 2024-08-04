Judo müsabakasında sahibini korumak için tribünden atlayan köpek

Kaynak: Haber Merkezi
Judo müsabakasında sahibini korumak için tribünden atlayan köpek

Judo müsabakasında yere yatırılan sahibini korumak için tribünlerden atlayan köpek, izleyenleri gülümsetti. Bu sevimli anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Bir judo müsabakası sırasında gerçekleşen sevimli bir olay, izleyenlerin yüzlerini gülümsetti. Sahibi dövüşürken yere yatırıldığında, tribünlerde oturan sadık köpek dayanamayarak atladı ve sahibini korumaya çalıştı. Bu ilginç ve komik anlar, izleyiciler tarafından anbean kaydedildi ve sosyal medyada hızla yayıldı. Judo dövüşçüsü yere yatırıldığında, köpeği hızla tribünlerden atlayarak dövüş alanına koştu. Sahibini korumak için gösterdiği bu cesurca ve aynı zamanda sevimli davranış, hem salonu dolduran seyircileri hem de sosyal medya kullanıcılarını kahkahaya boğdu.

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