Dallas dizisinin ünlü yıldızı hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dallas dizisinin ünlü yıldızı hayatını kaybetti

Bir dönem çok popüler olan 'Dallas' dizisinde 'Dora Mae' karakterini oynayan 77 yaşındaki Pat Colbert, hayatını kaybetti.

1978 - 1991 yılları arasının en popüler dizilerinden biri olan ve Türkiye'de de oldukça sevilen 'Dallas' dizisinin yıldız oyuncusu 77 yaşındaki Pat Colbert hayatını kaybetti. 23 Haziran'da yaşamını yitirdiği öğrenilen oyuncu, 77 yaşındaydı.

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DALLAS'IN YILDIZI HAYATINI KAYBETTİ

'Dallas' dizisinde 'Dora Mae' karakteriyle izleyenleri büyüleyen Pat Colbert'in kız kardeşi Tami Colbert, ünlü oyuncunun California'daki evinde yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Herhangi bir ölüm sebebi açıklanmadı. Fakat kız kardeşi, Colbert'in son 10 yılda 3 kez felç geçirdiğini açıkladı.

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