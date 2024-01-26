Damadına kurşun yağdırdı. Adliyenin önünde 'İyi yaptım' diyerek bağırdı

Kastamonu’nun Kırkçeşme Mahallesi’nde bulunan Ahmet Dede Mezarlığı’nda 25 Ocak günü vatandaşlar, bir erkek cesedi ile karşılaştı. Cesedi fark eden vatandaşların ihbarı sonrasında, mezarlığa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrol sırasında, şahsın öldüğü belirlendi. Cesedin 32 yaşındaki Tolga Benderlioğlu’na ait olduğu ve başına ve vücudunun birçok noktasına isabet etmiş 15 kurşunla öldürüldüğü tespit edildi.

ZANLILARIN ARACINDAN ÇIKANLAR HERKESİ ŞAŞIRTTI

Cesedin bulunmasının ardından, Kastamonu Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çevrede bulunan güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları didik didik incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda cinayeti işlediği tahmin edilen 2 araç belirlendi.

Söz konusu araçlar takip altına alındı ve Karabük’te durdurularak içindeki şahıslar gözaltına alındı. 2 araçta, aynı zamanda cinayette de kullanılan ruhsatsız tabanca ile iki şarjör ve 12 adet fişek, ekmek bıçağı ve sustalı bıçak ele geçirildi.

"İYİ YAPTIM" DİYE HAYKIRDI

Şüpheli şahıslar, Kastamonu Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Karabük’ten Kastamonu’ya getirildi. Cinayet zanlıları olarak gözaltına alınan kayınpeder O.D., kayınbirader İ.D., kayınvalide H.D., eş N.B. ve ailenin yakını C.Ç., sağlık kontrolünden geçirildi ve adli makamlara sevk edildi.

Güvenlik tedbirleri alınarak adliyeye sevk edilen Tolga Benderlioğlu’nun kayınpederi O.D., adliye girişinde gazetecilerin sorduğu “Neden yaptınız?” sorusuna, bağırarak “İyi yaptım” yanıtını verdi.

Diğer taraftan, Tolga Benderlioğlu ve eşi N.B.’nin, yakın zamanda boşanma davaları olduğu ve cinayetin de bu sebeple gerçekleştirildiği iddia edildi.