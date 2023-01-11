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Damarları pırıl pırıl yapıyor; üstelik burnumuzun dibinde...

Baharatı seven bir toplumuz. İsotta bunlardan biri. Ülkede en çok tüketilen baharatların başında geliyor. Zira çiğ köfteyi çok seven bir milletiz. Durum böyle olunca isotta tabii ki ön plana çıkıyor Doğu ve Güneydoğu illerimizde sıklıkla kullanılan isot tam bir damar vantuzu. İşte isotun insana faydaları.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 09:48
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Damar yollarını bombalıyor

Damarları pırıl pırıl yapıyor; üstelik burnumuzun dibinde...
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KANSER HÜCRELERİNİ BOMBALIYOR

Bağışıklık sistemini güçlendirerek sindirimi kolaylaştıran isot, kemik gelişimine de yardımcı oluyor. İsotun vücuttaki ödemin atılmasına yardımcı olan isotun gece körlüğü ve kansere iyi geldiği de biliniyor.

İsotun antioksidan özelliği bulunuyor. Bu özelliği nedeniyle damarların sertleşmesini ve tıkanmasını önlüyor. Bu sayede kalp hastalığına yakalanma riski düşüyor.

ŞEKER HASTALARINA TAVSİYE EDİLİYOR

İsot kandaki şeker oranını dengeleyerek yükselmesini ya da düşmesini engeller. Bu yüzden şeker hastaları da rahatlıkla tüketebiliyor. İsot metabolizmayı hızlandıran bir baharat. Bu nedenle kilo vermek isteyenler için vazgeçilmez bir nimet...

 

 

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