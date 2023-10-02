Damat düğünde sinirlerine hakim olamadı: Çocuğu kaldırdığı gibi yere yapıştırdı

Adana'da bir düğün sırasında para takılı gelinin gelinliğini çekiştiren bir çocuk, gelinin uyarılarına rağmen çekiştirmeye devam edince damat tarafından yakasından tutularak yere yapıştırıldı.

Damat düğünde sinirlerine hakim olamadı: Çocuğu kaldırdığı gibi yere yapıştırdı

Adana’nın Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi'ndeki bir düğün salonunda meydana gelen olayda, Gelin, damat ve yakınları oyun oynadığı sırada düğüne katılanlardan bazıları üzerlerine para attı. Düğüne katılan birkaç çocuk da paraları toplamaya çalıştı.

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GELİNE TAKILAN PARALARI ALMAYA ÇALIŞTILAR

Bu sırada çocuklardan biri, gelinin gelinliğine takılan paraları almak istedi. Damat, gelinliği çekiştiren çocuğu yakasından tutarak yere yere yapıştırdı.. Çocuklar daha sonra ağlayarak salondan uzaklaştı. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olay, sosyal medyada paylaşılınca tepkilere neden oldu.

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