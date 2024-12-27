Damon Heta'dan tarihi performans

Avustralya'nın ünlü dart oyuncusu Damon Heta, Londra'daki Alexandra Palace'ta düzenlenen PDC Dünya Dart Şampiyonası’nda tarihe geçen bir performans sergiledi. Dokuz dartlık mükemmel bir oyunla ikinci seti kazanan Heta, İngiliz rakibi Luke Woodhouse’a karşı mücadelesinde unutulmaz bir an yaşattı. Ancak bu üstün performans, turnuvada yoluna devam etmesine yetmedi.

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WOODHOUSE’UN KARARLILIĞI MAÇI ÇEVİRDİ

Heta, turnuvanın üçüncü turunda, rakibi Woodhouse karşısında 3-1 öne geçmesine rağmen son üç seti kaybederek maçtan 4-3 mağlup ayrıldı. Woodhouse, son setlerde tek bir leg bile vermeden maçı tamamlayarak turnuvada son 16'ya kalan isimlerden biri oldu. Karşılaşmanın ardından Sky Sports’a konuşan Woodhouse, “Bu kalabalık karşısında oynamak harikaydı. Oyun mükemmel değildi ama kazandığım için çok mutluyum,” ifadelerini kullandı.

Woodhouse, Heta'nın dokuz dartlık başarısını da överek, “Damon’la iyi dostuz ve onun adına sevindim. Kalabalığın coşkusuna kapılmamak imkânsızdı,” dedi.

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DOKUZ DARTLIK PERFORMANSIN TARİHİ

Heta, bu yıl gerçekleştirilen turnuvada dokuz dartlık oyun yapan ikinci oyuncu olarak kayıtlara geçti. Daha önce Hollandalı Christian Kist, ikinci turda benzer bir başarıya imza atmıştı. Ancak ilginç bir istatistik, Alexandra Palace’ta dokuz dartlık oyun yapan oyuncuların çoğunun maçı kaybettiğini ortaya koyuyor; şimdiye kadar bu başarıyı elde eden 16 oyuncudan 9’u galibiyete ulaşamadı.

Heta’nın bu performansı, hem kendisine hem de bir hayır kurumuna 60 bin sterlin kazandırdı. Ayrıca, turnuvayı yerinde izleyen bir şanslı seyirci de aynı ödüle hak kazandı.

Heta, bu yıl turnuvadan elenen 15. seri başı olurken, ilk 10 seri başından dört oyuncunun da turnuvaya erken veda ettiği belirtildi. PDC Dünya Dart Şampiyonası, sürpriz sonuçlarla heyecan yaratmaya devam ediyor.