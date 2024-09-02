Dana hırsızları tutuklandı

Adana'nın Feke ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uyamayan araçta yakalanan ve çalıntı dana ile kaçmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı. Aracın içinde çalıntı dana ile yakalanan 3 kişi tutuklandı.

1 Eylül günü Feke ilçesine bağlı Yeşil Düşmüş Mahallesi'nde meydana gelen olayda Polisin 'dur' ihtarına uymayan bir sürücü polis ekiplerinden kaçtı.

Yaşanan kovalamaca sonucu sürücü ve araçta bulunan iki kişi aracı terk ederek ormanlık alanda izlerini kaybettirmeye çalıştı.

Polisin sıkı takibi sonucu yakalanan Ö.B. (43), F.B. (25) ve H.Y. (19) ormanlık alanda yakalanarak Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile gözaltına alındı. Terk edilen araçta yapılan aramada bulunan ve küpesi çıkarılan çalıntı dana ise sahibine teslim edilirken Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Dur ihtarına uymayan araçtan öyle bir şey çıktı ki... Polisler gözlerine inanamadı