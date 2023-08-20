Dang humması hakkında bilinmesi gerekenler

Editör: Ersoy Özdem

Sivrisinek kaynaklı Dang humması hastalığının adına son dönemde sıkça rastlıyoruz. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, dünya çapında her yıl 400 milyon kadar insana dang humması bulaştığını söylüyor ve bu da onu sivrisinekler tarafından bulaşan en yaygın virüs yapıyor.

DANG HUMMASI NEDİR?

Dang, CDC'ye göre, esas olarak sarıhumma, chikungunya ve Zika gibi başka virüsleri de taşıdığı bilinen Aedes aegypti sivrisineği yoluyla yayılan sivrisinek kaynaklı bir virüstür.

DSÖ'ye göre dang, tropikal ve subtropikal iklimlerde 100'den fazla ülkede, çoğunlukla kentsel ve yarı kentsel alanlarda endemiktir.

CDC'nin Gelişmekte Olan ve Zoonotik Bulaşıcı Hastalıklar Ulusal Merkezi'ndeki Vektör Kaynaklı Hastalıklar Bölümü'ndeki Dang Şubesi şefi Dr. Gabriela Paz-Bailey, ABD'deki vakaların %95'inin Porto Riko'da bildirildiğini söylüyor.

Bailey, “Portp Riko Bunun için mükemmel bir iklime sahip. Burası tropik bir ada. Virüs için bütün şartlar uygun’’ açıklaması yaptı.

DANG HUMMASI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Dang humması bulaşmış her 4 kişiden sadece 1'inde semptomların görüldüğü belirtildi.

En yaygın semptom ateş olarak bildirilirken mide bulantısı, kusma, kızarıklık, kas, eklem veya kemik ağrısı olarak görülüyor.

Şiddetli dang daha az yaygındır ve yaklaşık 20 kişiden 1'inde gelişir. Ancak semptomlar daha rahatsız edicidir. Şok, iç kanama ve hatta ölüme neden olabilir.

CDC'ye göre, her yıl dünya çapında yaklaşık 100 milyon insan hastalanıyor ve 40.000 kişi şiddetli dang hummasından ölüyor.