Danimarka ve Hollanda'dan Ukrayna'ya F-16 yardımı. ABD onayladı

Rusya'ya karşı hava savunması yapabilmesi için Ukrayna ordusuna F-16'lar teslim edilecek. Danimarka ve Hollanda'nın yapacağı teslimat ABD tarafından onaylandı.

Danimarka ve Hollanda'dan Ukrayna'ya F-16 yardımı. ABD onayladı

Editör: Turgay Beşyıldız

ABD'li bir yetkili yaptığı açıklamada, ABD'nin Rusya’ya karşı savunma yapmak için Danimarka ve Hollanda'nın Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları göndermeyi onayladığını söyledi.

Washington, Danimarka ve Hollanda'ya, ABD'nin F-16'ların Ukrayna'ya gerekli tüm üçüncü taraf transfer taleplerinin onaylanmasını hızlandıracağına dair resmi güvence verdi, böylece Ukrayna’nın, pilotlar eğitildiğinde F-16'ları alacağı açıklandı.

Eğitim koalisyonuna liderlik eden iki ülke olan Danimarka ve Hollanda, yakın zamanda bu güvenceleri talep etmişti.

Yetkili, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Danimarkalı ve Hollandalı mevkidaşlarına, taleplerinin onaylanacağına dair güvence veren mektuplar gönderdiğini söyledi.

Blinken, iki yetkiliye yazdığı mektupta, "ABD'nin hem F-16 savaş uçaklarının Ukrayna'ya nakledilmesine hem de Ukraynalı pilotların nitelikli F-16 eğitmenleri tarafından eğitilmesine tam desteğini ifade etmek için yazıyorum" dedi.

Blinken, "Ukrayna'nın devam eden Rus saldırganlığına ve egemenliğinin ihlaline karşı kendini savunabilmesi kritik olmaya devam ediyor" dedi.

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