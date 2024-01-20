Danışmanlık şirketi açıkladı: “Dış ticaret yapanlar direktiflere uymazsa, birçok suçtan yargılanabilir”

2023’ü 211 milyar 647 milyon dolarlık ihracat hacmiyle kapatan ülkemizdeki yerli üreticiler, bu yıl dış ticaret süreçlerinde operasyonel verimliliği artırmak için profesyonel çözüm ve hizmetlere yöneliyor. Uluslararası iş geliştirme ve ihracat danışmanlığı hizmeti veren şirket ise dış ticaret ve gümrük işlemlerinde belirlenen direktiflere uygun şekilde ilerlemenin rekabet avantajı kazandırdığına dikkat çekiyor.

Tüm dünya küresel ekonomi açısından zorlu bir yılı henüz geride bırakmışken Türkiye, imza attığı ihracat oranıyla 2024’ü yüksek bir ivmeyle selamladı. Türkiye İstatistik Kurumu’ndan edinilen bilgilere göre, 2023’ü 211 milyar 647 milyon dolarlık ihracatla kapatan ülkemizin bu oranı, gelecek yıl %26,54 artırarak 267 milyar dolara ulaştırması bekleniyor. Sırasıyla en çok Avrupa, Ortadoğu ve Asya’ya ihracat yapan yerli şirketler ise gelecek dönemde dış ticaret süreçlerinde operasyonel verimliliklerini artırmak için profesyonel çözüm ve hizmetlere yöneliyor. İşletmelerin dış ticaret ve gümrük işlemlerini doğru ve kesintisiz bir şekilde yönetmelerini sağlamak amacıyla uluslararası iş geliştirme ve ihracat danışmanlığı hizmeti veren ODS Consulting Group, şirketlerin dış ticaret ve gümrük işlemlerinde profesyonel adımlarla ilerlemelerinin önemini açıkladı.

“Tüm süreçlerin optimum düzeyde yönetilmesini sağlıyoruz”

Hizmet modellerini ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla geliştirdiklerini söyleyen ODS Consulting Group CEO’su Arzu Seçkin, “Gümrük işlemleri ve dış ticaret operasyonlarının etkin şekilde yönetilmesi, hem ihracatçı hem de ithalatçı şirketler için çok önemli. İhracatçıların uluslararası pazarlara erişim, maliyet kontrolü, düzenlemelere uyum ve risk yönetimini; ithalatçıların ise ürün temini ve çeşitlendirme, rekabet avantajı, tedarikte güvenilirlik ve maliyet kontrolü açısından tüm süreçleri, optimum düzeyde yürütmesi gerekiyor. Gümrükleme işlemlerinde de mevzuatın yönlendirdiği direktiflere uyumlu hareket etmek, dış ticaret açısından oldukça kritik bir konu” dedi.

“150 milyon doları aşan danışmanlık hizmeti verdik”

Arzu Seçkin, “Şirketler, dış ticaret ve gümrük işlemlerinde yüksek miktarlarda ceza ödemek, sahip oldukları kolaylıkları kaybetmek, hatta kaçakçılık da dahil olmak üzere birçok suçtan yargılanmak gibi risklerle karşı karşıya kalabiliyor. Dış ticaret ve gümrük operasyonlarının doğru planlanması ve iyileştirilmesi halinde ise ceza ve faiz ödemek söz konusu olmuyor. İzin süreçlerinin uzamasından kaynaklanan bekleme sürelerini de azaltabiliyor. Biz de 15 yıllık deneyimimiz ve uzman danışman kadromuzla, şirketlerin ihtiyaçlarına yönelik özel planlar oluşturuyoruz. Mevcut durumu analiz ediyor, konjonktüre en uygun stratejik yol haritasını belirliyoruz. Bu kapsamda şu ana kadar 300’den fazla müşterimize 150 milyon doları aşan danışmanlık hizmeti verdik” ifadelerini kullandı.

“İhracatçıların rekabette üstünlük kazanmalarına olanak tanıyoruz”

Uygulama süreçlerinin devamlılığını sağladıklarını, dış ticaret ve gümrük işlemlerini daha verimli bir şekilde yönetilmesine yardımcı olduklarını aktaran ODS Consulting Group CEO’su Arzu Seçkin, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Global rekabet ortamında işletmelerin iş süreçlerinin en yüksek verimle yönetilmesini sağlamak için ihtiyaç duydukları bu hizmeti, gümrük müşavirleriyle ve dış ticaret departmanıyla entegre şekilde sunuyoruz. Dış ticaret sürecinde ödenmesi gereken vergiler, tabi olunan gümrük rejimleri, taşıma yöntemleri, ödeme şekilleri ve finansman süreçleri gibi tüm işlemlerin doğru şekilde planlanması için analiz ve aksiyon çalışmaları yapıyoruz. Geliştirdiğimiz kısa, orta ve uzun vadeli stratejilerle ithalatçı ve ihracatçı şirketlerin zaman ve para kayıplarının önüne geçiyoruz. Tüm bu kazanımlarla risklerini bertaraf etmeyi ve rekabette üstünlük sağlamalarını amaçlıyoruz.”