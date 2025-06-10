Danıştay hakimi başından vurulmuş halde bulundu! Mardin'de otel odasında sır olay

Danıştay'da görevli Tetkik Hakim A.H. (42), Mardin'de kaldığı otelin odasında başından silahla vurulmuş halde bulundu. Yoğun bakıma alınan A.H.'nin tedavisi sürüyor.Adalet Bakanlığı, olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Danıştay Tetkik Hakimi A.H., Mardin'de, otel odasında ruhsatlı silahı ile intihar girişiminde bulunmuş. Hastanede tedavisi sürüyor” ifadeleri kullanıldı.

Danıştay Hakiminin silahlı saldırıya uğradığı iddia edilmişti... Adalet Bakanlığı açıklama yaptı

Hakimin yoğun bakıma alındığı belirtildi. Ankara’da görevli hakimin bayram izni için memleketinde olduğu aktarıldı. Saldırının kimler tarafından ve hangi sebeple düzenlendiği ise henüz açıklanmadı.

Olay, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesinde meydana geldi. Danıştay'da görevli Tetkik Hakim A.H.'nin, bayram tatili için geldiği Mardin'de kaldığı otel odasından silah sesi duyuldu. Bunun üzerine odaya giren otel görevlileri, A.H.'yi kanlar içinde buldu.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, A.H.'nin başından vurularak ağır yaralandığını belirledi. A.H., ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakımda tedavisi süren A.H.'nin hayati tehlikesi sürerken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.