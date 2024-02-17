Dans ederek tavsiye veren psikolog sosyal medyayı ikiye böldü

Uzman Klinik Psikolog Selin Yıldız'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar viral oldu.

Hem eğlenceli hem de düşündüren paylaşımlar yapan Yıldız gündemi yine sarstı. Takipçileri için acılarını unutmak ve kişisel gelişim için tavsiyeler veren psikoloğun dans ettiği anlar çok konuşuldu.

Instagram'da 64 bine yakın takipçisi bulunan Yıldız’a “Geçmiş acılarından nasıl kurtulurum?” sorusu soruldu.

Bunun üzerine Yıldız hem dans etti hem de tavsiyeler verdi. Psikolog kadının dansı sosyal medyada gündem olurken kullanıcıları da 2’ye böldü.

Bazı kullanıcılar psikoloğun videosunu beğenirken bazıları da eleştirdi.

Psikolog gönderisine, "Hepimiz insanız hatalarımız, yanlışlarımız ve hayal kırıklıklarımız olacak ama en önemlisi pes etmeden en güçlü halimizle yola devam etmek! Şimdi gözyaşlarını sil ve anı hisset! Sen değerlisin" notunu da düştü.