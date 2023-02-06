﻿Darbe yapmış olursunuz!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Anayasa Mahkemesi'ndeki başkanlık seçimleri hakkında yapılan, "Erdoğan'ın desteklediği aday olan İrfan Fidan kaybetti" yorumları üzerine, "Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği aday kaybetti, 'öbürleri kazandı, biz kazandık' havasına giriyorlar. Boşuna o havaya giriyorlar. Çok sevindiler. Sevinmeye devam etsinler. Zühtü Bey bizim arkadaşımız. Beraber çok çalıştık. AK Parti'nin kapatma davası sırasında, savunma hazırlarken teorik kısımda Zühtü Bey'in de çok büyük emeği var." dedi. Bozdağ, "Zühtü Arslan'ı tebrik ettik, arkadaşımız aynı zamanda kendisi, hemşerim... CHP'li filan değil görüşünü herkes bilir." ifadelerini kullandı.

***

Bu açıklama ile Bekir Bozdağ, Zühtü Arslan için "Bizdendir" demiş oluyor. Bunu alenen açıklamakta bir sorun görmüyor...

Gerçi AKP'ye açılan kapatma davasında, AKP avukatlarıyla birlikte çalışan bir kişinin, 2012 yılında Cumhurbaşkanı olan Abdullah Gül tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiş olması, siyasi tutumunu yeterince gösteriyor...

Bekir Bozdağ'ın bu açıklaması, Bülent Arınç'ın, sınıf arkadaşı Nazım Kaynak, Yargıtay başkanlığına seçildiğinde "Şimdi bir şey söylerim birileri üzülür. Kurban olduğum Allah, verdikçe veriyor" demesini hatırlatıyor...

***

İrfan Fidan olmuş, Zühtü Arslan olmuş fark etmiyor... Yargı mensupları ve yüksek yargı organlarının üyeleri iktidar tarafından seçiliyor! Bu seçimlerde aranan ölçü "bizden olması" ise hâkimler mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre görev yapabilir mi? Kanun "Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler." diyor...

Siyasi görüşe göre atama yapılıyorsa, hâkimler şu yukarıdaki kanun maddesine göre karar vermekte zorlanmaz mı? Dolayısıyla, hâkimleri siyasi görüşe göre belirlenen bir ülkede hukuk devletinden bahsedilebilir mi? Hani, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Hukuk farklı bir şey. Ama bunun yanında guguk, o da farklı bir şey." demesi gibi değil mi? Gerçi Erdoğan, bu sözü Cumhurbaşkanı'nın seçimleri yenileme gibi bir yetkisi bulunduğunu unutanlara söylemişti ama zaten kendisi de "kronometreyi sıfırladık" diyerek Anayasa değişikliği yapmakla, ülkedeki bütün hukuk kurallarının geçerliliğinin değişiklik tarihinde itibaren başladığını iddia ediyor. Erdoğan böylece, Anayasa'daki "Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir." maddesinin 2017'den sonrası için geçerli olduğunu iddia ediyor... Oysa bu ifade, Anayasa'da zaten vardı, yani değişmedi ki sıfırlansın! "Tayyip Erdoğan'ın bu değişiklikten önceki Cumhurbaşkanlığı sayılmaz" diye geçici madde de konulmadı.. Bir madde var, o da "İkinci dönem Cumhurbaşkanlığı yapan kişi ancak Meclis erken seçim kararı alırsa aday olabilir" diyor. Buna da yanaşmıyorlar...

Laf üreten bazıları "İyi ama 'sayılır' diye bir ifade de yok" diyor ve "Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir" şeklindeki kesin hükmü yok sayıyor!

Madem öyle, Anayasa'yı değiştirirken bu maddeyi de değiştirseydiniz! Nasıl olsa, MHP desteklerdi... Tabii sonraki seçimlerde Anayasa değişikliği için gereken milletvekili sayısına ulaşsaydınız belki onu da değiştirirdiniz ama tren o zaman kaçtı...

***

Üçüncü defa aday olma kararınızı, üyelerini seçtiğiniz YSK'ya onaylatırsanız, hep birlikte gayrimeşru duruma düşersiniz. Böylece darbe yapmış olursunuz!

Gerçi Anayasa değişikliği için yapılan Meclis oylaması ve referandum da gayrimeşrudur ama muhalefet bunu hiç dile getirmiyor...