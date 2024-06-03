Darp edilen adam ağır yaralandı

Olayın detaylarına göre, Erol Uysal (66) ile N.E. arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. N.E., Uysal'ı darp ederek ağır yaraladı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralı, Çankırı Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisine kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu ancak takip amaçlı yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, N.E.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşanan olayın ardından İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, yoğun bakımda bulunan hastayı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Sarıkaya, yetkililere ilgilenilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması talimatını verdi ve yaşanan olayı kınadığını belirtti.