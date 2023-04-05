Hurdacılara satılıyordu. Darphane demir paranın gramajını düşürdü

Medyaradar’ın haberine göre, piyasalarda bozuk para sıkıntısı yaşanırken, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün 1 TL’nin gramajını düşürdüğü ortaya çıktı.
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Bin adet 1 TL’nin olduğu paketler daha ocak ayında brüt 8.218 gram, net 8.134 gram ağırlığında iken, mart ayında basılan bin adetlik 1 TL’lik paketlerde gramajlarının brüt 6.774, net ise 6.690 grama düşürüldüğü görüldü.
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1 TL'nin üretim maliyetinin 3 TL olduğu öne sürülürken, hurda değeri daha yüksek olduğu için piyasadan toplanarak, eritildiği belirtilmişti.
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Peki hurdacıya gidip bozuk paraları vermek fikri nereden geldi diye sorduğum gençlerden biri “Medyadan, daha doğrusu internetteki haberlerde gördük.
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Türk lirası yüksek enflasyon karşısında eriyor. Madeni para hurdada daha değerli haberini görünce gerçek mi diye numarasını bulduğumuz bir hurdacıya sorduk. Gerçekmiş!” dedi.
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Halkın ‘bozuk para’ olarak nitelendirdiği 1, 5, 10, 25, 50 kuruşların ve 1 liranın maliyetleri son dönemde inanılmaz ölçüde yükseldi.
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Geçen sene paralardaki maden değerlerinden yola çıkarak yapılan hesaplamada 1 kuruşun basımında 96 kuruşluk maden kullanıldığını saptanmıştı.
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Biri mühendislik bir diğeri işletme okuyan iki genç internettte dolaşırken madeni para hurdada daha değerli haberini görünce gerçek mi diye numarasını bulduğumuz Pendik’te bir hurdacıyı aradık.
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Adam dedi ki önce ‘Gramını 70 kuruştan alırım. 5 kuruş, 10 kuruş ne varsa getirin. Bizim için getirdiğin paranın gramı önemi.
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İlk olarak değeri 35 TL olan 5 kuruş ve 10 kuruşlar vardı elimizde. Siz de biliyorsunuz; ne market alıyor bu paraları ne de başka bir yer.
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Kenarda birikmişti öyle. Onları verdik, 91 TL aldık. Paradan para kazandık.
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Valla biz de anlamadık bu nasıl iş. Sonra 100 TL değeri olan bir poşet bozuk parayı götürdük, 400 TL verdiler. Böyle oldu yani.” cevabını vermişlerdi.