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Hurdacılara satılıyordu. Darphane demir paranın gramajını düşürdü

Yanlış politikalar yüzünden artan yüksek enflasyon, paketli gıdaların ardından madeni paranın gramajını da aşağıya çekti. Darphane, maliyeti yükselen madeni para 1 TL’nin gramajını düşürdü.

Galeri Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 15:03
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Hurdacılara satılıyordu. Darphane demir paranın gramajını düşürdü

Medyaradar’ın haberine göre,  piyasalarda bozuk para sıkıntısı yaşanırken, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün 1 TL’nin gramajını düşürdüğü ortaya çıktı.

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Hurdacılara satılıyordu. Darphane demir paranın gramajını düşürdü

Bin adet 1 TL’nin olduğu paketler daha ocak ayında brüt 8.218 gram, net 8.134 gram ağırlığında iken, mart ayında basılan bin adetlik 1 TL’lik paketlerde gramajlarının brüt 6.774, net ise 6.690 grama düşürüldüğü görüldü.

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Hurdacılara satılıyordu. Darphane demir paranın gramajını düşürdü

1 TL'nin üretim maliyetinin 3 TL olduğu öne sürülürken, hurda değeri daha yüksek olduğu için piyasadan toplanarak, eritildiği belirtilmişti. 

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Hurdacılara satılıyordu. Darphane demir paranın gramajını düşürdü

Peki hurdacıya gidip bozuk paraları vermek fikri nereden geldi diye sorduğum gençlerden biri “Medyadan, daha doğrusu internetteki haberlerde gördük.

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Hurdacılara satılıyordu. Darphane demir paranın gramajını düşürdü

Türk lirası yüksek enflasyon karşısında eriyor. Madeni para hurdada daha değerli haberini görünce gerçek mi diye numarasını bulduğumuz bir hurdacıya sorduk. Gerçekmiş!” dedi.

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Hurdacılara satılıyordu. Darphane demir paranın gramajını düşürdü

Halkın ‘bozuk para’ olarak nitelendirdiği 1, 5, 10, 25, 50 kuruşların ve 1 liranın maliyetleri son dönemde inanılmaz ölçüde yükseldi.

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Hurdacılara satılıyordu. Darphane demir paranın gramajını düşürdü

Geçen sene paralardaki maden değerlerinden yola çıkarak yapılan hesaplamada 1 kuruşun basımında 96 kuruşluk maden kullanıldığını saptanmıştı.

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Hurdacılara satılıyordu. Darphane demir paranın gramajını düşürdü

Biri mühendislik bir diğeri işletme okuyan iki genç internettte dolaşırken madeni para hurdada daha değerli haberini görünce gerçek mi diye numarasını bulduğumuz Pendik’te bir hurdacıyı aradık. 

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Hurdacılara satılıyordu. Darphane demir paranın gramajını düşürdü

Adam dedi ki önce ‘Gramını 70 kuruştan alırım. 5 kuruş, 10 kuruş ne varsa getirin. Bizim için getirdiğin paranın gramı önemi.

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Hurdacılara satılıyordu. Darphane demir paranın gramajını düşürdü

İlk olarak değeri 35 TL olan 5 kuruş ve 10 kuruşlar vardı elimizde. Siz de biliyorsunuz; ne market alıyor bu paraları ne de başka bir yer.

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Hurdacılara satılıyordu. Darphane demir paranın gramajını düşürdü

Kenarda birikmişti öyle. Onları verdik, 91 TL aldık. Paradan para kazandık.

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Hurdacılara satılıyordu. Darphane demir paranın gramajını düşürdü

Valla biz de anlamadık bu nasıl iş. Sonra 100 TL değeri olan bir poşet bozuk parayı götürdük, 400 TL verdiler. Böyle oldu yani.” cevabını vermişlerdi. 

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Hurdacılara satılıyordu. Darphane demir paranın gramajını düşürdü

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