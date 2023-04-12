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Bu da 'Kocam beni çok güzel dövüyor' direnişi. Kendisini darp eden eşini polise teslim etmedi

İzmir Bornova’da bir kadın çocuğunun önünde eşinden şiddet gördü. Olay yerine gelen polis ekipleri adamı gözaltına almak isterken kadın, polislere direnerek eşini teslim etmek istemedi.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 13:43
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Kendisini darp eden eşini polise teslim etmedi

Bu da 'Kocam beni çok güzel dövüyor' direnişi. Kendisini darp eden eşini polise teslim etmedi
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İHA'da yer alan habere göre, olay dün gece saatlerinde Yeşilova Mahallesi, İzmir Otogarı karşısında bulunan kaldırımda meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, bebek arabasında bulunan çocuğunun gözleri önünde karısını darp etmeye başladı. Kadının yüzüne ve vücuduna yumruklar savuran saldırgan, yoldan geçen araçlara da bağırarak küfürler etti. O anları balkondan cep telefonu kamerası ile görüntüleyen vatandaşlar da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



KOCASINI TESLİM ETMEMEK İÇİN DİRENDİ
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırgan adamı ifadesini almak üzere polis merkezine götürmek istedi. Çocuğunun gözü önünde dayak yediği kocasını polise vermemek için direnen kadın ise, polis memurlarına direnerek sözlü saldırıda bulundu. Daha sonra kadın ve adam çocuklarıyla birlikte bölgeden uzaklaşırken o anlar da vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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