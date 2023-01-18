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Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 85 İşçi İstihdam ilanı verdi

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı ilana göre, 85 işçi alımı yapılacağı duyuruldu.  

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 12:00
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Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 85 İşçi İstihdam ilanı verdi

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 85 İşçi İstihdam ilanı verdi
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’da, Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokak No:55 Beşiktaş ve Orhantepe Mah. Tekel Cad. No:6 Cevizli  Kartal adreslerinde bulunan işyerlerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 13 meslek için 85 kamu işçisi alımı yapılacaktır.   


Detaylı bilgi için tıklayınız. 

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