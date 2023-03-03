DASK neleri kapsıyor? DASK tazminat hesaplama ve ev sigortası hakkında merak edilenler

23- KAPSAM DIŞINDA KALAN BİNALARZorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalan bina türleri aşağıdaki gibidir:9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa tâbi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler,Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar,Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar,Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar,Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar,Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binalar,Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar.'