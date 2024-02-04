Datçalılardan kaçak yapılaşmaya isyan. 'Adrese teslim planlar yapılıyor'

Muğla'nın Datça ilçesinde kaçak inşaatlar protesto edildi. Muğla Çevre Platformu Datça Meclisinin çağrısı üzerine bir grup vatandaş önce Karaincir ve Kızlan'daki iki kaçak inşaat önünde toplanarak belediye ve kaymakamlığı göreve davet etti.

Birkaç yıldır, Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı eliyle Mevcut İmar Planı yerine belirli parseller için mevzi imar planları tadilatı uygulamalarının çoğaltılmaya başlandığı belirtildi.

Mevcut imar planları üzerinde yapılan bu tadilatlarla, kimi parsellerin sahiplerinin kayırıldığı, kamunun kaynaklarının haksız olarak bu parsel sahiplerine akıtıldığı ve talan ekonomisi canlandırıldığı ifade edildi.

ADRESE TESLİM PLANLAR

Datça MUÇEP Meclisi, Kızlan Billurkent karşısı ve Karaincir’de adrese teslim plan tadilatları yoluyla bu parseller önünde Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından izin verilen uygulamalara karşı olduklarına dair bir basın açıklamasın yaparak, Muğla Çevre Platformu gönüllüleri, yerel halkla birlikte, Belediye ve Kaymakamlığa şikayet dilekçeleri verdi. Kızlan ile Karaincir’deki kaçak inşaatların önünde, hukuksuz olarak sürdürülen bu inşaatların bir an önce durdurulması ve yıkılması çağrısı yaptı.

MUÇEP gönüllüleri, imar planı tadilatları ile hem iktidara yakın arsa sahiplerine kamu kaynaklarının haksız olarak aktarılması ve hem de mevcut imar planlarının bütünlüğünün bozulması nedeniyle kent yaşamında büyük hukuksuzluklar yaşandığına dikkat çekerek Datça’nın tamamının Özel Çevre Koruma Bölgesi olduğunun da unutulmaması gerektiğine dikkat çekti.

Söz konusu gelişigüzel imar uygulamaları ile Datça’nın kısa bir süre içinde gelecek kuşaklara miras bırakılması için korunduğu söylenen doğal ve kültürel özelliklerinin kalmayacağını da ifade belirttiler.