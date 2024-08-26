Daum'a yapılan büyük vefasızlık

Kaynak: Haber Merkezi
Daum'a yapılan büyük vefasızlık

Sedat KAYA yazdı: Daum'a yapılan büyük vefasızlık

Yedi yıl Türkiye'de çalışmıştı.
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor’da görev yapmıştı.
Beşiktaş'ı da, Fenerbahçe'yi de şampiyon yapmıştı.
Bizden biri gibiydi.
Atatürk rozeti takar, istiklal marşımızı söylerdi.
Çay içerdi.
Türkçe şarkılara, türkülere eşlik eder, dili döndüğünce mırıldanırdı.
Ben "Alman'ın ama ikinci vatanım Türkiye" derdi.
Ülkesinde Nazileri Türklere karşı gerçekleştirdiği Solingen katliamını her fırsatta en ağır dille eleştirirdi.
Türk Futbolu'na çok büyük katkıları oldu.
Ülkemizde 3-5-2'yi ilk uygulayan teknik adamlardan biriydi.
Christoph Daum'du o.
Taktiklerinin profesörü.
İki gün önce kaybettik.
Ve biz, bizleri bu kadar seven, adeta bizden biri olan, Türk Futbolu'na büyük emekler veren bu değere çok büyük bir vefasızlık gösterdik.
Bu hafta ki, Süper Lig maçları öncesi bir saygı duruşunu çok gördük.
Bu federasyonun büyük ayıbıdır.
Neyse ki, Fenerbahçelili futbolcular Rize'de "Hep Kalbimizde Olacaksın" yazılı bir pankartla sahaya çıktı.
Ne demişti bilge:
Zaten vefa mı kaldı bu dünyada.

711a1192aa8a6e6a82fa8813f882ebf9747f08b8.webp

7485d9a5ef59606148aa62408529ee6742e9d994.webp

d848aeab00137058e2fa4d70a784cbd613719571.webp

İlgili Haberler
Douglas Costa şaşırttı. İmzayı attı
Douglas Costa şaşırttı
TFF'den Daum mesajı
TFF'den Daum mesajı
Aziz Yıldırım'dan Daum için başsağlığı mesajı
Öne Çıkanlar
Çalışan emekliler dikkat. Emekli maaşınız anında kesilebilir
Çalışan emekliler dikkat. Emekli maaşınız anında kesilebilir
Yemekli vagonlarda flaş gelişme. Resmi Gazete'de yayımlandı
Yemekli vagonlarda flaş gelişme. Resmi Gazete'de yayımlandı
Altında alım zamanı geçti mi. Dev bankadan yatırımcıya altın tavsiyesi
Altında alım zamanı geçti mi. Dev bankadan yatırımcıya altın tavsiyesi
İcradan satılık dev hastane. Grubun şirketleri teker teker gidiyor
İcradan satılık dev hastane. Grubun şirketleri teker teker gidiyor
Christoph Daum dahi miydi deli mi? Büyük sırrını açıkladı
Christoph Daum dahi miydi deli mi? Büyük sırrını açıkladı
Türkiye hukukta çağ atladı!
Türkiye hukukta çağ atladı!
Son Haberler
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: Bu ülkeyi Atatürk’ün peşinden giden belediye başkanları kalkındıracak Gündem
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: Bu ülkeyi Atatürk’ün peşinden giden belediye başkanları kalkındıracak
Yediler içtiler ormanı çöplüğe çevirdiler! Sizin doğaya hiç mi saygınız yok Gündem
Yediler içtiler ormanı çöplüğe çevirdiler! Sizin doğaya hiç mi saygınız yok
Yemekli tren vagonları kiralanacak Ekonomi
Yemekli tren vagonları kiralanacak
Hayvan severlerden ‘Yasayı geri çekin’ çağrısı. ‘Merhametli bir yasa düzenlemesi yapalım’ Gündem
Hayvan severlerden ‘Yasayı geri çekin’ çağrısı. ‘Merhametli bir yasa düzenlemesi yapalım’
Kerem Aktürkoğlu namaz mesajına yasak getirdi Spor
Kerem Aktürkoğlu namaz mesajına yasak getirdi
Metrobüs kullananlar dikkat! Bir durak daha kapanıyor Gündem
Metrobüs kullananlar dikkat! Bir durak daha kapanıyor
Malazgirt Zaferi'nin yıldönümünde manidar karikatür. 'Türkiye'nin kapılarını önüne gelene açtı' Gündem
Malazgirt Zaferi'nin yıldönümünde manidar karikatür. 'Türkiye'nin kapılarını önüne gelene açtı'