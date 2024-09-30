Davetliler birbirine girdi! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Davetliler birbirine girdi! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Düğün salonundaki davetliler arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların uçuştuğu kavgayı polis havaya ateş ederek durdu.

Avcılar'da düğün salonunda başlayan kavga sokakta devam etti. Polis, tekme tokatlı kavgayı havaya ateş açarak ayırırken taraflar polis merkezinde birbirlerinden şikayetçi olmadı. O anları çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Davetliler birbirine girdi! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Üniversite Mahallesi'ndeki düğün salonunda meydana geldi. Düğün salonundaki davetliler arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Salondan sokağa çıkan taraflar tekme ve yumruklarla kavga etmeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Davetliler birbirine girdi! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Polisin havaya ateş açarak ayırdığı tarafların polis merkezine gidince birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. O anları mahalle sakinleri cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Son Haberler
Hayatını kaybedenlerin sayısı 193’e yükseldi
Hayatını kaybedenlerin sayısı 193’e yükseldi
Kastamonu'ya şiddetli yağış uyarısı
Kastamonu'ya şiddetli yağış uyarısı
Alman otomobil devini karar kara düşündüren rapor
Alman otomobil devini karar kara düşündüren rapor
Faciaya ramak kaldı! Eskişehir’de semt pazarı içindeki yol çöktü
Semt pazarı içindeki yol çöktü! Ya kalabalık olsaydı...
Japonya’da erken seçim
Japonya’da erken seçim