Barcelona'nın ve İspanya'nın efsane golcülerinden David Villa, 2010 yılında Katalan ekibine transferiyle ilgili konuştu. Villa, Jose Mourinho'ya da adeta taş attı.

"İLK BAŞTA ŞAKA SANDIM"

David Villa, "Guardiola beni transfer için aradığında, bunun bir şaka olduğunu düşündüm ve ona meşgul olduğumu söyledim. Sonra Xavi'yi aradım ve durumun gerçek olup olmadığını sordum. Xavi evet dediğinde, hemen Guardiola'yı geri aradım. Guardiola ile ilk konuşmamız taktikseldi. Beni neden transfer etmek istediğini, Barcelona'ya nasıl uyum sağlayacağımı ve bende ne gördüğünü açıkladı. Guardiola ile yaptığımız bu telefon görüşmesi beni tamamen ikna etti. Menajerimden sadece Barcelona'nın teklifiyle ilgilenmesini istedim." ifadelerini kullandı.

"JOSE MOURINHO BENİ ATEŞLEDİ"

Barcelona'nın kendisine 40 milyon euro bonservis ödemesi ve o dönem Real Madrid'de çalışan Jose Mourinho'nun sözleriyle ilgili konuşan David Villa, "Jose Mourinho, Barcelona'nın gol atamayan bir forvet için servet ödediğini söylediğinde bunu çok sevdim! Bu beni ateşledi. Sonra Real Madrid'i 5-0 mağlup ettik ve ben 2 gol attım." dedi.