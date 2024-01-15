Davos’ta yapay zeka masaya yatırılacak

Kaynak: AA
Davos’ta yapay zeka masaya yatırılacak
İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleşecek Dünya Ekonomik Forumu'nda "yapay zeka ile hızlı dönüşüm ortamında güvenin yeniden inşası" başlıkları toplantının gündemi olacak.

Davos’ta bu yıl dünya genelinde seçimler, olası salgın hastalıklar ve siber saldırılar da ele alınacakken dünyanın ünlü isimleri katılım forma katılım sağlayacak.

Bloomberg'in haberine göre Zelenski’nin Rusya ile savaşı sırasında azalan rezervlerini desteklemek amacıyla JPMorgan CEO’su olan Jamie Dimon ile Davos’ta bir görüşme gerçekleştirmeyi planlıyor.

Davos’ta sadece Ukrayna gündemi değil dünya ve Avrupa ekonomik görünümüne ilişkin önemli konulara dair mesajlar da verilebilir.

"GÜVENİ YENİDEN İNŞA ETMELİYİZ"

Dünya Ekonomik Forumu Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Klaus Schwab, konuya ilgili değerlendirmesinde, "Parçalanmış bir dünya ve artan toplumsal bölünmelerle karşı karşıyayız. Bu da yaygın belirsizlik ve karamsarlığa yol açıyor. Kriz yönetiminin ötesine geçerek, mevcut sorunların temel nedenlerine bakarak ve daha umut verici bir geleceği birlikte inşa ederek geleceğimize olan güveni yeniden inşa etmeliyiz" dedi.

Davos’un (WEF) yıllık toplantısında son yaşanan küresel gelişmeler ele alınırken, güvenirlik, dayanıklılık iklim ve ekonomik büyümeyi canlı tutmak gibi birçok soruna değinilerek, gerekli işbirliğini yeniden canlandırma amaçlanacak.

YAPAY ZEKA MASADA

Davos Zirvesi’nin bir diğer önemli konusu ise son zamanlarda hızla gelişen yapay zeka ve robotik gelişmeler.

Davos’ta, kalıcı yaşam pahalılığına ilişkin endişeler, toplumsal kutuplaşmaların bu yılın risk görünümün de belirleyici olduğunun altı çizilirken, yapay zeka teknolojilerinin olumsuz sonuçlarının en büyük riskler arasında olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bundan dolayı Davos’un en temel konularından biri yapay zeka.

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