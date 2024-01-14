Türklere zam üstüne zam yapanlar Ruslara indirim üstüne indirim yaptı. Türkler tatil yapamazken Ruslara özel fiyatlar belirendi

Geçtiğimiz yıl Rus turistlerden gelen talebin düşmesi sonrası Türk otelciler ve tur operatörleri, fiyatlandırma politikalarını gözden geçirdi.

Tur firması tarafından yapılan açıklamada, son yıllarda Türkiye’de erken rezervasyon, pandemi öncesi dönemlere kıyasla azaldığını söyleyerek bu sebeple bu yıl otel sektörü ve tur operatörleri güçlerini birleştirerek ve sezon başlamadan önce rezervasyon aşamasında en uygun teklifleri sunmaya karar verdiklerini belirtildi.

Şirket ticari müdürü Anna Tkaçenko, geçen yıl son derece başarısız geçirilen sezonun ardından otel fiyatlandırma politikasında revize yapıldığını bildirdi.

Tkaçenko, şu anda otelcilerde alınan sözleşeme fiyatları yüzde 10’dan yüzde 17’ye kadar gerilediğini söyledi.

2024 YILINDA ŞU ANDA KİŞİ BAŞINA 1.013 EURO

Türkiye’de daha ucuz bir tatilin ortalama maliyetini hesaplayan bir tur operatörü, 2023 senesinde turist başına ortalama fiyat 1.147 euro olan tatil fiyatları 2024 yılı için 1.013 euro oldu. Kur farkı zaten geçen senin fiyatlarına göre en az yüzde eksi 12 oldu.

Sektörün temsilcileri fiyat politikasının Rusları yaz turları için daha aktif şekilde rezervasyon yapmaya teşvik ettiğini bildirdi.