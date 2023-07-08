De Gea Manchester United'dan ayrıldı

İspanyol file bekçisi David De Gea, Manchester United'dan ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

De Gea Manchester United'dan ayrıldı

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester United formasını tam 12 yıl boyunca giyen kaleci David de Gea, ada kulübünden ayrıldığını duyurdu.

Tecrübeli kaleci, ayrılığı sosyal medya hesabından "Bu veda mesajını tüm Manchester United taraftarlarına göndermek istedim. Son 12 yıldaki sevgimi ve minnettarlığımı ifade etmek istiyorum. Sevgili Sir Alex Ferguson beni bu kulübe getirdğinden beri çok şey başardık. Bu formayı her giydiğimde inanılmaz gurur duydum, takıma liderlik etmek, bu kurumu temsil etmek, dünyanın en büyük kulübü için sadece bir onurdu" ifadeleriyle duyurdu.

Alex Ferguson döneminde Manchester United'a katılan İspanyol file bekçisi, 1 Premier Lig, 1 Avrupa Ligi, 1 FA Cup, 2 İngiltere Lig Kupası, 3 İngiltere Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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