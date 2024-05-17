İstanbul Boğazı’nda merak uyandıran görüntü

İstanbul Boğazı'nın bir ucundan diğer ucuna doğru uzanan köpük yoğunluğunun olduğu görüldü. Görüntü, merak uyandırdı.

15 Temmuz Şehitler köprüsü çevresinde görülen köpük yoğunluğu, geniş bir alana uzun ince bir biçimde yayıldı. Köpükler, akıllara müsilajı getirdi.

HENÜZ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Üsküdar sahili açıklarında yaygın olarak 3 gündür görülen köpükleme olayıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Köpükleme olayı, havadan çekilen görüntülerde net bir şekilde görüldü.

MÜSİLAJ

Deniz canlılarının stres sonucu oluşturdukları müsilaj, 1950'li yıllardan itibaren diğer denizlerde görülmeye başlanmış olup, Marmara Denizi'nde ise ilk kez 2007 yılında tespit edildi.

2021 yılında Marmara Denizi'nde yoğun bir müsilaj olayı yaşanmıştı.