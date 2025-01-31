DEDAŞ trafosu patladı, mahalle karanlığa gömüldü

Düzenleme: Kaynak: İHA
DEDAŞ trafosu patladı, mahalle karanlığa gömüldü

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde DEDAŞ'a ait bir elektrik trafosu patladı. Patlama sonucu birçok cadde ve mahalle karanlığa gömülürken, vatandaşlar ve esnaf elektrik kesintilerine çözüm aradı.

Haliliye ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde Cuma Gönüllü Parkı'nda bulunan ve birçok cadde, sokak ve mahallenin enerji ihtiyacını karşılayan trafo bomba gibi patladı.

dedas-trafosu-patladi-mahalle-karanliga-gomuldu-yenicag-1.jpg

Yaşanan patlama sonrası karanlığa gömülen mahallede vatandaşlar dışarıda telefon ışıklarını kullanarak yürüdü.

dedas-trafosu-patladi-mahalle-karanliga-gomuldu-yenicag-2.jpg

DEDAŞ'ı aramalarına ve kayıt oluşturmalarına rağmen gelip gidenin olmadığını belirten vatandaşlar, sürekli yaşanan elektrik kesintilerinin son bulmasını istedi.

Bu ilçede yaşayanlar dikkat! İstanbul karanlığa gömülecek İşte sokak sokak elektrik kesintisiBu ilçede yaşayanlar dikkat! İstanbul karanlığa gömülecek İşte sokak sokak elektrik kesintisi

dedas-trafosu-patladi-mahalle-karanliga-gomuldu-yenicag-3.jpg

İş yeri açık olan birçok esnafın kapı önünde odun yakarak ısınma problemini çözmeye çalıştığı görüldü. Bazı esnafların ise jeneratörler yardımı ile müşterilerine hizmet vermeye devam etti.

dedas-trafosu-patladi-mahalle-karanliga-gomuldu-yenicag-4.jpg

dedas-trafosu-patladi-mahalle-karanliga-gomuldu-yenicag-5.jpg

İstanbul'da metro hattında elektrik kesintisi!İstanbul'da metro hattında elektrik kesintisi!

dedas-trafosu-patladi-mahalle-karanliga-gomuldu-yenicag-6.jpg

Son Haberler
Ocak'ta hangi bilimsel ve teknolojik gelişmeler dünya gündemine oturdu? DeepSeek ve yeni yıldız keşifleri...
Ocak'ta hangi bilimsel ve teknolojik gelişmeler dünya gündemine oturdu? DeepSeek ve yeni yıldız keşifleri...
Gömleğinizin yakası boğazınızı sıkmaya başlıyorsa dikkat! Ölümcül olabilir
Gömleğinizin yakası boğazınızı sıkmaya başlıyorsa dikkat! Ölümcül olabilir
Bursa'da ruhsatsız silah ticaretine operasyon
Bursa'da ruhsatsız silah ticaretine operasyon
Galatasaray 2 sezondur aynı kaderi yaşıyor: Enteresan gerçekten
Galatasaray 2 sezondur aynı kaderi yaşıyor: Enteresan gerçekten
DEDAŞ trafosu patladı, mahalle karanlığa gömüldü
Patlayan trafo mahalleyi karanlığa gömdü