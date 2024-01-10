Dede ve torunlarının camideki eğlenceli anları yüreğinizi ısıtacak cinsten

Kaynak: Haber Merkezi
Dede ve torunlarının camideki eğlenceli anları yüreğinizi ısıtacak cinsten
Camide torunlarıyla oyun oynayana dedenin yürek ısıtan videosu sosyal medyada gündem oldu

Dede ile torunlarının camide eğlendiği anlara ait video sosyal medyada viral oldu.

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