Dedektör köpek Barbara tepki verdi! Tırın lastiğinden 53 kilo esrar çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Dedektör köpek Barbara tepki verdi! Tırın lastiğinden 53 kilo esrar çıktı

Adana'da otoyolda takip edilerek durduruyan TIR’da narkotik köpeği ‘Barbara’ ile yapılan aramada lastiğe gizlenmiş 53 kilo esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda şüphe üzerine takibe aldığı TIR’ı, uygulama noktasında durdurdu. Şoför Mahsun B.’nin indirildiği TIR’da, narkotik köpeği Barbara’nın lastiklerden birine tepki vermesi üzerine lastiği jantından ayıran polis, paketlenmiş halde 53 kilo esrar ele geçirdi. Mahsun B., gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheli, sorgusunda, “Paraya ihtiyacım vardı. Uyuşturucuyu, Diyarbakır’da tanımadığım bir kişiden aldım. Para karşılığı taşıyordum” dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahsun B., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Dedektör köpek tepki verdi, tırın lastiğinden 53 kilo esrar çıktı

Dedektör köpek tepki verdi, tırın lastiğinden 53 kilo esrar çıktı

Dedektör köpek tepki verdi, tırın lastiğinden 53 kilo esrar çıktı

Kahraman köpek Ares! Binlerce gencin hayatını kurtarmak için kendini feda ettiKahraman köpek Ares! Binlerce gencin hayatını kurtarmak için kendini feda etti

Dedektör köpek tepki verdi, tırın lastiğinden 53 kilo esrar çıktı

Dedektör köpek uyuşturucu bulduDedektör köpek uyuşturucu buldu

Son Haberler
“SAP Dönüşüm Ödülleri 2024” sahiplerini buldu
“SAP Dönüşüm Ödülleri 2024” sahiplerini buldu
Hz. Süleyman’a ait 1600 yıllık kolye bulundu
Hz. Süleyman’a ait 1600 yıllık kolye bulundu
Kıymadan at, eşek eti çıktı. Dünyaca ünlü viskide yasaklı alkol tespit edildi
Kıymadan at, eşek eti çıktı. Dünyaca ünlü viskide yasaklı alkol tespit edildi
Evde feci kaza: Sandalyeden düşüp kafatasını kırdı
Sandalyeden düşüp kafatasını kırdı
Bekir Ünlüataer 16 Kasım’da Zarifi’de
Bekir Ünlüataer 16 Kasım’da Zarifi’de