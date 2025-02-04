Define avcıları kazdıkları kuyuda suçüstü yakalandı! Jandarma iple tek tek çıkardı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde kaçak kazı yapan 8 şüpheli, jandarmanın operasyonuyla kazdıkları kuyuda yakalanarak iple kuyudan çıkarıldı. Yapılan aramada kazı malzemeleri ele geçirildi, şahıslar gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

Olay Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Gülpınar beldesinde yaşandı.

define-avcilari-kazdiklari-kuyuda-sucustu-yakalandi-jandarma-iple-tek-tek-cikardi-yenicag-3.jpg

Edinilen bilgiye göre, kaçak kazı yapan şüphelilere yönelik çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülpınar beldesinde şahısların kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaştı.

Define avcıları kıskıvrak yakalandıDefine avcıları kıskıvrak yakalandı

define-avcilari-kazdiklari-kuyuda-sucustu-yakalandi-jandarma-iple-tek-tek-cikardi-yenicag-1.jpg

Bilgiler doğrultusunda harekete geçen jandarma ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bölgede çalışma başlattı. Kaçak kazı yapılan yeri tespit eden ekipler 4 gün boyunca teknik ve fiziksel olarak takip yaptı.

define-avcilari-kazdiklari-kuyuda-sucustu-yakalandi-jandarma-iple-tek-tek-cikardi-yenicag-3.jpg

Yapılan takipte yeterli delile ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Kazı alınana gerçekleştirilen operasyonda 8 şahıs kazdıkları kuyuda suçüstü yakalanırken, jandarma şahısları kuyunun içinden ipi çekerek çıkardı.

Devriye gezen jandarma definecileri suçüstü yaptıDevriye gezen jandarma definecileri suçüstü yaptı

define-avcilari-kazdiklari-kuyuda-sucustu-yakalandi-jandarma-iple-tek-tek-cikardi-yenicag-4.jpg

8 şüphelinin gözaltına alındığı olay yerinde yapılan aramada 1 adet el detektörü, 3 adet kazma, 3 adet kürek, 1 adet levye demiri, 1 adet balyoz, 3 adet demir keski, 2 adet el feneri, 2 adet çekiç ve 2 adet bakır çubuk ele geçirildi.

define-avcilari-kazdiklari-kuyuda-sucustu-yakalandi-jandarma-iple-tek-tek-cikardi-yenicag-5.jpg

Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

define-avcilari-kazdiklari-kuyuda-sucustu-yakalandi-jandarma-iple-tek-tek-cikardi-yenicag-6.jpg

Bursa’da defineciler suçüstü yakalandı! 50 parça çeşitli eserler bulunduBursa’da defineciler suçüstü yakalandı! 50 parça çeşitli eserler bulundu

Son Haberler
Buzulların erimesi dünya için ne anlama geliyor? Uzmanlardan çözüm önerileri
Buzulların erimesi dünya için ne anlama geliyor? Uzmanlardan çözüm önerileri
MHP'nin neden grup toplantısı yapmadığı ortaya çıktı! Orhan Uğuroğlu Ankara'dan bildirdi...
MHP'nin neden grup toplantısı yapmadığı ortaya çıktı! Orhan Uğuroğlu Ankara'dan bildirdi...
Kültürel mirası geleceğe taşımak! Tasarım dünyasında dijital devrim yaşıyor
Kültürel mirası geleceğe taşımakta dijital devrim
Asya borsaları güne pozitif başladı (4 Şubat 2025)
Asya borsaları güne pozitif başladı
İstanbullulara kritik uyarılar gelmeye başladı! İSKİ'den telefonlara mesaj yollandı
İstanbullulara kritik uyarılar gelmeye başladı! İSKİ'den telefonlara mesaj yollandı