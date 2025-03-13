Define avcılarına jandarmadan suçüstü! 4 kişi yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Define avcılarına jandarmadan suçüstü! 4 kişi yakalandı

Mersin’de tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapan 4 şüpheli, jandarma operasyonuyla suçüstü yakalandı. Kazı alanlarında Roma ve Bizans dönemine ait eserler ve kazı malzemeleri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toroslar ve Silifke ilçeleri sınırlarında tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapanlar olduğunu belirledi. Bunun üzerine iki ilçede operasyon yapan jandarma ekipleri 4 şüpheliyi kazı yaptıkları yer de suçüstü yakaladı. Yakalanan şüphelilerden 4 adet Roma ve Bizans dönemine ait sikke, 2'şer adet detektör, kulaklık, kazma, beton delici ve 1 adet jeneratör ve kaçak kazıda kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli adli işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.

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Defineciler mağarada suçüstü yakalandıDefineciler mağarada suçüstü yakalandı

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