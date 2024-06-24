Eczacıbaşı'nda 2 sezondur A takımda yer alan Defne Başyolcu'nun yeni takımı açıklandı.

Eczacıbaşı Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Milli takım alt yaş kategorilerinde ülkemizi başarıyla temsil eden, altyapı takımlarımızın başarılarında önemli pay sahibi olmuş ve iki sezondur A Takımızda turuncu beyazlı formamızı giyen 2006 doğumlu genç sporcumuz Defne Başyolcu, sezon sonuna kadar İstanbul Büyükşehir Belediyespor’a kiralandı.

Defne’nin maç tecrübesini arttırıp, deneyim kazanabilmesi için bu transferi gerçekleştirdik. Sporcumuza sezonun geri kalan kısmının sağlıklı ve başarılı geçmesini dileriz.”