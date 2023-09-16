Dehşete düşüren görüntüler. Gösteri uçağı prova esnasında düştü. 5 yaşındaki kız hayatını kaybetti

İtalya’da Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Frecce Tricolori’ne ait bir uçak, prova uçuşu sırasında düştü.

KAYNAK: AA
Dehşete düşüren görüntüler. Gösteri uçağı prova esnasında düştü. 5 yaşındaki kız hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; uçağın düştüğü yerde bulunan 5 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybederken, pilot fırlatma koltuğuyla kurtuldu. Kazanın nedeni araştırılıyor.

Prova Uçuşu Sırasında Kaza

İtalya’nın Torino kentindeki Caselle Havalimanı’ndan kalkış yapan Frecce Tricolori akrobasi timine ait bir uçak, 10 Eylül Perşembe günü akşam saatlerinde prova uçuşu sırasında kaza kırıma uğradı. İtalyan Aermacchi yapımı MB-339 model uçağın, kalkıştan kısa bir süre sonra irtifa kaybederek düştüğü görüldü. Uçağın pilotu, fırlatma koltuğu sayesinde uçaktan atlayarak hafif yaralı olarak kurtuldu.

Uçağın Düştüğü Yerde 4 Kişilik Aile Vardı

Uçağın düştüğü yerde ise 2 çocuklu 4 kişilik bir ailenin bulunduğu ortaya çıktı. Aileden 5 yaşındaki bir kız çocuğunun olay yerinde hayatını kaybettiği, anne, baba ve diğer çocuğun ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Uçağın düşüş anına ilişkin amatör çekim görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı.

Frecce Tricolori’nin Gösterileri Askıya Alındı

Kazanın ardından Frecce Tricolori’nin tüm gösteri uçuşları askıya alındı. Caselle Havalimanı da geçici olarak hava ulaşımına kapatıldı. Frecce Tricolori akrobasi timi, Hava Kuvvetlerinin 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle yıl boyunca İtalyan şehirleri üzerinde selamlama uçuşu gerçekleştiriyordu. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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