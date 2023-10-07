Dehşeti yaşattı. Boşanma aşamasındaki eşinin babaevini bastı: 4 yaralı

Düzce Adliyesi’nde mübaşir olan Serhat E., boşanma aşamasındaki eşi Esra E.'nin ailesini sopa ve yumruklarla darp etti.

KAYNAK: DHA
Dehşeti yaşattı. Boşanma aşamasındaki eşinin babaevini bastı: 4 yaralı

Olay, çocukların gözü önünde ve apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Serhat E. kayınpederinin evine gitti

Olay, Karaca Mahallesi’nde dün akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Serhat E., kardeşi Mithat E. ile birlikte Esra E.'nin çocuklarıyla birlikte kaldığı kayınpederinin evine geldi. Serhat E., burada eşiyle görüşmek istediğini söyledi.

Esra E. görüşmeyi reddetti

Esra E., boşanma aşamasında olduğu Serhat E.'nin görüşme talebini kabul etmedi. Bunun üzerine Serhat E. ve Mithat E., Esra E.'ye ve ailesine saldırmaya başladı.

Aile fertleri hastaneye kaldırıldı

Serhat E. ve Mithat E., Esra E.'nin annesi, babası ve ablasını da sopa ve yumruklarla darp etti. Yaralanan 4 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Serhat E. hakkında soruşturma başlatıldı

Serhat E. ve Mithat E., polis tarafından gözaltına alındı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, adliye çalışanı olan Serhat E. hakkında hem adli hem de idari soruşturma başlattığını duyurdu.

Kavga anları güvenlik kamerasında

Serhat E. ve Mithat E.'nin Esra E.'nin ailesine saldırdığı anlar, apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Serhat E. ve Mithat E.'nin kapıyı zorlayarak içeri girdikleri, Esra E.'yi ve ailesini dövdükleri, görülüyor.

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