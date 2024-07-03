Delgado Galatasaray'da

Galatasaray, yeni transferini internet sitesinden duyurdu. Buna göre sarı kırmızılı kulüp basketbolcu Angel Delgado'yu kadrosuna kattı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Galatasaray Erkek Basketbol Takımımız son iki sezonda ligimizde Pınar Karşıyaka ve Beşiktaş Emlakjet formaları ile boy gösteren uzun oyuncu Ángel Delgado’yu bir yıllık sözleşme ile sarı kırmızılı renklerimize bağladı. Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde Pınar Karşıyaka forması giydiği 2022/23 sezonunda 11.6 sayı, 8.5 ribaunt, Beşiktaş Emlakjet forması ile mücadele ettiği geçtiğimiz sezon ise 8.5 sayı, 9.4 ribaunt istatistikleri ile sahada yer alan 208 cm boyundaki Dominikli yeni transferimiz Ángel Delgado’ya Galatasaray Ailesi’ne hoş geldin diyor, parçalı forması ile başarılarla dolu bir yıl diliyoruz."

