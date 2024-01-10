DEM Parti, CHP'yi ziyaret edecek

13 Aralık’ta CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Genel Merkezi’ne giderek Eş Genel Başkanlarla bir araya geldi.

Görüşmede Türkiye’nin gündemindeki siyasi, ekonomik ve sosyal meseleler ele alındı. Görüşmenin ardından Özel, “İki parti arasında çok olumlu ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye demokrasisinin gelişmesi için bu tür görüşmelerin devam etmesini istiyoruz. Diyaloğumuz ve işbirliğimiz sürecek” ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan ise “Sorunların çözümü için siyasi partilerin diyalog içinde olması gerekiyor. Bu zor dönemde muhalefet partilerine büyük görev düşüyor. Diyalog ve müzakere sürecini ileride de sürdürmeyi umuyoruz. Ziyaretleri için teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Şimdi de DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, 11 Ocak Perşembe günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e iade-i ziyarette bulunacak.