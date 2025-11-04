DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğlulları ve İstanbul milletvekili Cengiz Çiçek yarın Edirne Cezaevindeki Selahattin Demirtaş ve Kandıra Cezaevindeki Figen Yüksekdağ'ı ziyaret edecek.

DEM Parti'den yapılan açıklama şöyle

"Eş Genel Başkanımız Tülay Hatimoğulları ve İstanbul Milletvekilimiz Cengiz Çiçek, yarın (5 Kasım Çarşamba) Edirne Cezaevinde Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecektir. Heyetimiz görüşmenin ardından saat 14:00’te cezaevi önünde açıklama yapacaktır.

Ayrıca; HDK Eşsözcüsü ve Milletvekilimiz Meral Danış Beştaş, Kandıra Cezaevinde Figen Yüksekdağ’ı ziyaret edecek ve saat 15:00’te açıklama yapacaktır."

Figen Yüksekdağ- Selahattin Demirtaş

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM), Türkiye'nin Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine yaptığı itirazı dün reddetmesinin ardından Demirtaş'ın avulatları bugün ikinci kez tahliye talebinde bulunmuştu.

MHP lideri Devlet Bahçeli'den bugün gelen 'Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olacak' açıklaması da dikkat çekti.