Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Selahattin Demirtaş’ın tutukluğu hakkındaki ikinci ihlal ve tahliye kararına itiraz eden Adalet Bakanlığı'nın talebini reddetmişti.

Böylece AİHM’in Demirtaş hakkındaki hak ihlali kararı kesinleşmiş oldu.

Avukatları, AİHM'in kararı sonrası Selahattin Demirtaş hakkında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne tahliye başvurusu yapmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise grup toplantısında Demirtaş’ın tahliye edilmesinin ‘hayırlı’ olacağını söylemişti

Bahçeli, "Hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır" şeklinde konuşmuştu.

DEMİRTAŞ BAHÇELİ’YE TEŞEKKÜR ETTİ

Edirne’deki Kandıra Cezaevi’nde tutuklu olan Demirtaş, MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye teşekkür etti. Bahçeli’nin cesurca tabuları yıktığını belirten Demirtaş, “Korkulara teslim olarak barış inşa edilemeyeceğini göstermiştir” dedi.

İşte Demirtaş’ın cezaevinde yazdığı o mektup: