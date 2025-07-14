DEM Parti Heyeti'nden liderlere ziyaret

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
DEM Parti Heyeti'nden liderlere ziyaret

DEM Parti Heyeti, bu hafta siyasi parti turlarına başlayarak çarşamba günü MHP lideri Bahçeli ile görüşecek. Heyet, perşembe günü de CHP lideri Özel ile görüşecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrı ve çıkışı ile başlayan ve "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan yeni çözüm sürecinde terör örgütü PKK "silah yaktı."

Gelişmeler sonucunda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu yaptığı konuşmada "MHP-AKP-DEM" üçlüsünün birlikte yol alacağını ilan etmişti.

DEM HEYETİNDEN ZİYARET

Süreçte aktif olarak rol alan DEM Parti İmralı Heyeti, bu hafta siyasi partileri ziyaret edecek.

Heyet, çarşamba günü saat 12.00'de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya gelecek.

Heyet daha sonra saat 14.00'te de TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.

Ardından CHP lideri Özgür Özel ile yapılacak görüşme ise perşembe günü saat 13.00'te gerçekleşecek.

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