DEM Parti heyetinin yeni ismi belli oldu! Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetmişti

Düzenleme: Kaynak: T24
DEM Parti heyetinin yeni ismi belli oldu! Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetmişti

DEM Parti İmralı Heyeti'nde olan Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybetmesi üzerine yerine geçecek isim belirlendi. DEM Parti Milletvekili Mithat Sancar, heyetin yeni üyesi oldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ekimde yaptığı çıkışlar ile başlayan "Terörsüz Türkiye" sürecinin önemli ayağı olan İmralı görüşmelerinde DEM Parti aktif olarak dahil oldu. Görüşmeleri yürüten DEM Parti İmralı Heyeti, eski TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetmesi üzerine bir kişi eksik kalmıştı.

T24'ten Ceren Bayar'ın haberine göre, heyete dahil olacak isim belli oldu.

SANCAR HEYETTE YER ALAN YENİ İSİM

DEM Parti yetkilileri yürüttükleri müzakereler sonucunda Mardin Milletvekili ve önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ın heyete dahil olmasına karar verdi.

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Heyetin, bundan sonraki İmralı ziyaretinde Sancar da yer alacak.

Heyette Sancar'ın yanı sıra DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Asrın Hukuk Bürosu Avukatı Özgür Erol da yer alıyor.

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