DEM Parti Sırrı Süreyya Önder’in yerine aday gösterecek. TBMM'de seçim süreci başladı

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefatının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki milletvekili sayısı 592’ye düştü.

28. Yasama Dönemi’nde milletvekili sayısı ilk olarak, Genel Kurul’da konuşma yaptığı sırada fenalaşan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’in 14 Aralık 2023’te hayatını kaybetmesiyle 600’den 599’a inmişti.

Gezi Parkı davası kapsamında hapis cezası alan Can Atalay’ın milletvekilliği, 30 Ocak 2024’te hakkındaki kesin hükmün TBMM Genel Kurulu’nda okunmasıyla sona ermişti.

Yerel seçimlerin ardından CHP milletvekilleri Hasan Baltacı, Abdurrahman Tutdere, Ahmet Önal ve Burcu Köksal belediye başkanlıklarına seçildi. Aynı süreçte AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum’un Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanmasıyla Meclis’teki sandalye sayısı 593’e gerilemişti.

Son olarak, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Sırrı Süreyya Önder’in vefatıyla milletvekili sayısı 592’ye düştü. Böylece 28. Yasama Dönemi’nde vefat nedeniyle görevini yitiren milletvekili sayısı ikiye yükseldi.

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YENİ MECLİS BAŞKANVEKİLİ NASIL SEÇİLECEK?

Sırrı Süreyya Önder’in Meclis Başkanvekilliği görevini DEM Parti kontenjanından yürütmesi nedeniyle, yerine gelecek isim de DEM Parti milletvekilleri arasından seçilecek. DEM Parti Grubu, yeni başkanvekili adayı olarak belirleyeceği ismi Meclis Başkanlığı’na bildirecek.

Aday gösterilen milletvekili, TBMM Genel Kurulu’nda yapılacak oylama sonucunda Başkanlık Divanı’na seçilecek. Yeni başkanvekili, Haziran ayında yapılması planlanan Meclis Başkanlık Divanı 2. devre seçimlerine kadar görev yapacak.