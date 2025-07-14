DEM Parti'den yalanlama!

DEM Parti İmralı Heyeti'nden yapılan açıklamada, sosyal medyada dolaşıma giren ve İmralı görüşmelerine ait olduğu öne sürülen notların gerçek dışı ve tahrif edilmiş olduğu belirtilerek, “Heyetimiz tarafından paylaşılmayan, tahrif edilmiş ve spekülatif içeriklere dayalı paylaşımlara itibar edilmemelidir. Gerçek dışı bilgilere dayanarak güven zedelemeye yönelik tutumları provokatif girişimler olarak değerlendirdiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.

Kürt devletinin başına Öcalan iddiası!

DEM Parti İmralı Heyeti'nden yapılan açıklamada bir süredir sosyal medyada İmralı'da gerçekleştiği belirtilen görüşmelere ait olduğu iddia edilen notların yayımlandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

Öcalan ile heyetimiz arasındaki görüşmeler ve özellikle Öcalan’ın barış ve demokratik toplum çağrısına ilişkin değerlendirmeleri kamuoyu tarafından haklı olarak izlenmektedir.

Görüşmeler hakkında da yine heyet üyelerimiz tarafından basına ve kamuoyuna bilgi verilmektedir. Ancak heyetimiz tarafından paylaşılmayan, tahrif edilmiş ve spekülatif içeriklere dayalı paylaşımlara itibar edilmemelidir. Gerçek dışı bilgilere dayanarak güven zedelemeye yönelik tutumları provokatif girişimler olarak değerlendirdiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

Açıklamada ayrıca, toplumsal barışı ilgilendiren konuların ciddi, güvenilir ve belirli düzeyde mahremiyet içeren görüşme süreçleri gerektirdiğine dikkat çekildi. DEM Parti ve İmralı Heyeti'nin bu süreçleri büyük bir hassasiyetle yürütmeye çalıştığı belirtildi. Heyet ayrıca, “İmralı Adası’nda yapılan tüm görüşmeler heyetimizin bilgisi ve katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Bunların dışında ileri sürülen tüm iddialar gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.