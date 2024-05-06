DEM Partili belediye başkanı istifa etti. Polis ekipleri belediye önünde barikat kurdu

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde DEM Partili Belediye Başkanı Mustafa Begit partisinden istifa etti.

Begit, istifa gerekçesini ise “belediyeye dışardan yönetme, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Atatürk posterlerine müdahale” şeklinde açıkladı.

Begit istifa ettiğini duyururken olarak bağımsız kalacaklarını belirtti. İstifaya DEM Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı ile milletvekilleri tepki gösterdi

Geçtiğimiz hafta toplanan DEM Parti yetkilileri Begit’in halkın iradesini yok saydığını söyleyerek tepki göstermişti.

DEM Partilileirn bugün belediye önünde toplanacağı bilgisi üzeirne ekipler harekete geçti.

Yoğun güvenlik önlemi alınırken toma ve çevik kuvvetleri belediye önünce hazır bulundu.