DEM Partili belediyede işçi kıyımı

Suruç Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından personele verilen resmi yazıda, 5 kadrolu işçinin (şoför) özlük dosyalarında yapılan incelemeler sonucu güvenlik soruşturmalarının olumsuz olduğu belirtildi.

Yazıda ayrıca tasarruf tedbirlerine de vurgu yapıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması genelgesi kapsamında personel alımının yapılmasının uygun olmadığı ifade edildi.

İşten çıkarılan personellerden biri olan Müslüm Körken ise 8 yıldır belediyede çalıştığını ve işten çıkarılma gerekçesinin kendisine bildirilmediğini söyledi.

Körken, bir çocuğunun isminin Recep Tayyip olması nedeniyle işten çıkarılmış olabileceğini de düşündüğünü ifade etti.

Bu olay, DEM Partili belediyelerde işçi kıyımıyla ilgili artan tepkilere bir yenisini ekledi.

Daha önce de Diyarbakır, Van ve Muş gibi birçok DEM Partili belediyesinde işçi çıkarmaları olduğu haberleri gündeme gelmişti.