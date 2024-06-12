DEM Partili belediyede işçi kıyımı

Düzenleme: Kaynak: İHA
DEM Partili belediyede işçi kıyımı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti tarafından kazanılan belediyede işçi kıyımı devam ediyor. Daha önce 69 sözleşmeli işçinin işine son veren belediye, bu defa da 8 kadrolu personeli işten çıkardı. İşten çıkarma gerekçesi ise "güvenlik soruşturması" olarak gösterildi.

Suruç Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından personele verilen resmi yazıda, 5 kadrolu işçinin (şoför) özlük dosyalarında yapılan incelemeler sonucu güvenlik soruşturmalarının olumsuz olduğu belirtildi.

Yazıda ayrıca tasarruf tedbirlerine de vurgu yapıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması genelgesi kapsamında personel alımının yapılmasının uygun olmadığı ifade edildi.

İşten çıkarılan personellerden biri olan Müslüm Körken ise 8 yıldır belediyede çalıştığını ve işten çıkarılma gerekçesinin kendisine bildirilmediğini söyledi.

Körken, bir çocuğunun isminin Recep Tayyip olması nedeniyle işten çıkarılmış olabileceğini de düşündüğünü ifade etti.

Bu olay, DEM Partili belediyelerde işçi kıyımıyla ilgili artan tepkilere bir yenisini ekledi.

Daha önce de Diyarbakır, Van ve Muş gibi birçok DEM Partili belediyesinde işçi çıkarmaları olduğu haberleri gündeme gelmişti.

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