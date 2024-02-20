DEM Parti'nin İzmir adayları belli oldu

31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için siyasi partilerin aday açıklamak için son günü bugün. Seçimlere 2 aydan az bir süre kalmışken siyasi partilerin adayları artık tamamen netleşmiş durumda. DEM Parti 3 büyükşehirde de kendi adayları ile seçime girme kararını aldıklarını açıklamıştı.

Partinin aldığı yeni karara göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi ile her üç kentteki tüm ilçelerde kendi adayı ile seçime girecek.

Edinilen bilgilere göre, İzmir’in tüm ilçelerinde aday göstereceği belli olan DEM Parti, İzmir büyükşehir Belediye başkanı olarak Akın Birdal ve Türkan Arslan’ı aday gösterecek.

Bununla beraber Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkan adayları Mehmet Rauf Kocaman ve Nazlı Baybas olurken, Muğla adayları ise Yusuf Uludağ ile Candan Süsoy olduğu öğrenildi.