DEM'den CHP'ye 'süreç' çağrısı: Toplumun beklentisi çok yüksek

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti Parti Meclisi toplantısı öncesi açıklama yaptı.

"Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan yeni çözüm sürecinde gelinen noktaya dikkat çeken Bakırhan, "Türkiye’nin 100 yıllık yapısal sorunlar ile günümüzün siyasi krizleri iç içe geçmiş durumda ve birbirini besliyor. Bu kısır döngüyü kırmanın yolu, bu iki gündemi birbirinden ayırmak değil, aralarındaki bağı anlamaktan, görmekten geçiyor" ifadelerini kullandı.

"CHP'DEN BEKLENTİ ÇOK YÜKSEK"

CHP'den çözüm sürecine yönelik beklentilerini dile getiren Bakırhan, "Çok içten ve inanarak söylüyorum, özellikle Kürt meselesinin demokratik çözümü konusunda kurucu parti kimliği ve tarihsel değerleriyle toplumun Cumhuriyet Halk Partisi’nden beklentisi çok yüksek. Çünkü bu mesele Türkiye’nin demokratikleşmesinin ve toplumsal barışın en temel unsuru" dedi.

"YARGI, BEYAZ TOROSLARDAN İNMELİ"

Bakırhan, açıklamasında savcılardan birinin makamındaki beyaz Toros maketine tepki göstererek, "Bir savcı tam da sayın Erdoğan'ın beyaz Torosları eleştirdiği gün masasına beyaz Toros koyarak mesaj veriyorsa biz bunlara eyvallah etmeyiz" ifadelerini kullandı.

"Diyoruz ki yargı, beyaz Toroslardan inmelidir" diyen Bakırhan, "Hukuk, Kürtçe düşmanlığını mahkum etmelidir. Ana dilimize tekme atma artık son bulmalıdır. Cübbeler, siyasetin ellerinde olmaktan çıkmalıdır. Savaşı değil, barışı büyüten manşetler atılmalı" dedi.

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