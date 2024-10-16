Demet Akalın Yenidoğan Çetesi'ne isyan etti: Bu bebek cinayetleri hangi hastanede olmuş?

Kaynak: Haber Merkezi
Demet Akalın Yenidoğan Çetesi'ne isyan etti: Bu bebek cinayetleri hangi hastanede olmuş?

Şarkıcı Demet Akalın, 12 bebeğin ölümüne neden olan ve bebekleri sadece para kazanmak için hiç bir hastalıkları yokken yoğun bakıma alan çete ile ilgili tepki verdi.

İstanbul, Çorlu ve Tekirdağ'da yoğun bakım ünitesine yatırılan 12 bebeğin ihmalden öldüğü skandalda, soruşturma savcısını tehdit eden şüpheliler gözaltına alındı.

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Türkiye'nin gündemine oturan Yenidoğan Çetesi'nin yaptıkları kan doldurdu. Ortaya çıkan gerçekler insanları şoke ederken tepkiler de çığ gibi büyüyor. Yapılan haberlerd çete üyelerinin işleyişi, konuşmaları basına yansıdı. Ancak bu korkunç olayların yaşandığı hastanelerin ismi verilmedi.

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Toplumsal konulara destek olan sosyal medyadan paylaşımları ile fikirlerini paylaşan ünlü şarkıcı Demet Akalın bu konu ile ilgili de yorum yaptı.

Akalın yaşanan olayla isyan ederken sosyal medya aracılığı ile "Bu bebek cinayetleri hangi hastanede olmuş bilmeye hakkımız var!! Ömür boyu hapis yatsınlar!! Allah belanızı versin!" dedi.

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