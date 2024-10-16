Demet Akalın Yenidoğan Çetesi'ne isyan etti: Bu bebek cinayetleri hangi hastanede olmuş?

İstanbul, Çorlu ve Tekirdağ'da yoğun bakım ünitesine yatırılan 12 bebeğin ihmalden öldüğü skandalda, soruşturma savcısını tehdit eden şüpheliler gözaltına alındı.

Yenidoğan Çetesi'nin ses kayıtları kan dondurdu

Türkiye'nin gündemine oturan Yenidoğan Çetesi'nin yaptıkları kan doldurdu. Ortaya çıkan gerçekler insanları şoke ederken tepkiler de çığ gibi büyüyor. Yapılan haberlerd çete üyelerinin işleyişi, konuşmaları basına yansıdı. Ancak bu korkunç olayların yaşandığı hastanelerin ismi verilmedi.

Yenidoğan çetesi hakkında flaş gelişme: 5 kişi tutuklandı

Toplumsal konulara destek olan sosyal medyadan paylaşımları ile fikirlerini paylaşan ünlü şarkıcı Demet Akalın bu konu ile ilgili de yorum yaptı.

Bu bebek cinayetleri hangi hastanede olmuş bilmeye hakkımız var!! Ömür boyu hapis yatsınlar!! Allah belanızı versin! — Demet Akalin (@DemetAkalin) October 16, 2024

Akalın yaşanan olayla isyan ederken sosyal medya aracılığı ile "Bu bebek cinayetleri hangi hastanede olmuş bilmeye hakkımız var!! Ömür boyu hapis yatsınlar!! Allah belanızı versin!" dedi.