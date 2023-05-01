Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç boşanıyor mu? Demet Özdemir neden gündem oldu?

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç geçtiğimiz yaz görkemli bir törenle dünyevine girmişti. İkiliden boşanma açıklamaları gelirken Demet Özdemir son sosyal medya paylaşımı gündem oldu. Peki, Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç boşanıyor mu? Demet Özdemir neden gündem oldu?

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç boşanıyor mu? Demet Özdemir neden gündem oldu?

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç daha evliliklerinde bir yılı doldurmadan ayrılık iddiaları gündemde yer alıyor. Demet Özdemir ise sosyal medya paylaşımıyla konuşulmaya devam ediyor. Peki, Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç boşanıyor mu? Demet Özdemir neden gündem oldu?

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DEMET ÖZDEMİR VE OĞUZHAN KOÇ BOŞANIYOR MU?

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç geçtiğimiz yaz görkemli bir törenle evlendi. Evliliklerinde bir yılını doldurmayan çiftin daha önce kavga ettiği ama evliliklerine ikinci şans verdikleri iddia edilmişti. Bir süredir beraber görüntülenmeyen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti ayrılık iddialarını da beraberinde getirdi.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un ayrılık kararı aldığı öğrenildi. Sevilen çift sosyal medya hesaplarından yayınladıkları açıklamayla bir süredir ortalıkta dolaşan ayrılık iddialarını da doğrulamış oldu.

Demet Özdemir’in Oğuz Koç ile beraber yaşadığı evinden ayrılarak Adım Farah dizi setine yakın bir yerden ev tuttuğu söyleniyor.

Oğuzhan Koç’un Disney Plus platformunda yayınlanması beklenen ‘Özür Dilerim’ filminin ardından boşanma dilekçelerinin verileceği iddia edildi.

Demet Özdemir evliliklerinin bittiğini sosyal medya hesabı üzerinden yayınladıkları şu açıklamayla duyurmuştu:

"Evliliğimizi bir süredir yürütemeyip boşanma kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın, ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor, onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz.''

DEMET ÖZDEMİR NEDEN GÜNDEM OLDU?

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un boşanma davaları beklenirken ünlü oyuncu Demet Özdemir sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.

Demet Özdemir’in sosyal medyasından paylaştığı son dans videosu çok konuşuldu.

Instagram profilinde dans videosunu koyan Demet Özdemir’in videoda twerk yaptığı görülüyor.

Demet Özdemir’in dans videosu kısa sürede çok beğeni ve yorum aldı.

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